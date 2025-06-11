تقرير: الولايات المتحدة تُخلي سفاراتها في الشرق الأوسط "بسبب مخاطر أمنية"

تستعد السفارة الأميركية في العراق لإخلاء إجباري بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي اليوم (الأربعاء).

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة الخارجية الأمريكية تُجلي أيضًا موظفي سفارتها غير الأساسيين من البحرين والكويت. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن المفوضين العسكريين الأمريكيين في البحرين قد يغادرون مؤقتًا في ظل التوترات الإقليمية.

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وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الرئيس ترامب "على دراية بتحركات القوى في الشرق الأوسط".

وذكرت قناة الجزيرة أن المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية نفى التقارير قائلا: "لا صحة للتقارير التي تتحدث عن إخلاء السفارة الأميركية في بغداد".

سمح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيخست بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف: "تعمل القيادة المركزية الأمريكية بشكل وثيق مع نظرائها في وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم مجموعة واسعة من المهام حول العالم في جميع الأوقات. وتظل سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطورات التوترات في الشرق الأوسط".

في وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، وفي إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران، قال إنه "أقل ثقة" به. وعندما سُئل عما إذا كان سيتمكن من وقف برنامج التخصيب، أجاب الرئيس: "أنا أقل ثقة بكثير في قدرتنا على إبرام اتفاق".

قال ترامب الليلة الماضية إن إيران أصبحت "أكثر عدوانية بكثير". وأضاف أن اجتماعًا آخر بين البلدين سيُعقد يوم الخميس، لكن مسؤولًا أمريكيًا صرّح لرويترز بأن ذلك مستبعد. وعلّق قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، على الوضع الراهن، قائلاً إنه قدّم لهيس وترامب "مجموعة واسعة من الخيارات" في حال لم تُفضِ المحادثات إلى اتفاق.