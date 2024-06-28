نتنياهو: "المحور الإيراني في طريقه لغزو الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، إنه فقط مسألة وقت"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لااجتماع مع كبار ضباط الجيش الأميركي السابقين، أمس الخميس، تحذيرا بشأن أهداف إيران الإقليمية، قائلا "المحور الإرهابي الإيراني سيهدف إلى غزو المملكة العربية السعودية"، بحسب ما أعلنه مكت رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان.

وحذر نتنياهو من أن "المحور لا يهدد إسرائيل فحسب. إنه يهددكم أيضًا. إنه في طريقه لغزو الشرق الأوسط. وبكلمة غزو، أعني غزوًا حقيقيًا. غزو السعودية، وغزو شبه الجزيرة العربية، إنه فقط مسألة وقت"، وشرح نتنياهو التهديد الإيراني بالتفصيل قائلا "تواجهنا إيران على سبع جبهات: حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، والضفة الغربية، وإيران نفسها. بل إنهم يسعون إلى زعزعة استقرار الأردن. وتهدف الاستراتيجية إلى شن هجوم بري مشترك على عدة جبهات، إلى جانب القصف الصاروخي".

واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على ضرورة تحييد حماس: "أولويتنا هي قطع هذه اليد - حماس. أولئك الذين يهاجموننا لن يبقوا في مكانهم. المعركة ستكون طويلة، لكنها لن تنتهي. سنضع حدا لها".

وكان هذا اللقاء، الذي نظمه المعهد اليهودي الأمريكي JINSA، بمثابة فرصة لنتنياهو لرسم صورة للتحديات التي تواجه إسرائيل. وشدد على “تصميم جنود الجيش الإسرائيلي والالتزام بإعادة جميع الرهائن”، مشددا على أن "معركة إسرائيل هي معركة العالم الحر بأكمله”.

تأتي هذه التصريحات في سياق دبلوماسي دقيق، حيث تسعى إدارة بايدن جاهدة لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، وهي مبادرة يعرقلها رفض نتنياهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية.