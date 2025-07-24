نتنياهو: "لن نتخلى عن الدروز وسنعمل على نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق"

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تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) في مراسم إحياء ذكرى زئيف جابوتنسكي في الذكرى الخامسة والثمانين لرحيله، وأشار إلى الوضع في سوريا: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة المشاهد الصعبة في السويداء. لن نتخلى عن إخواننا الدروز - سنعمل على نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق".

وفي خطابه، أشار رئيس نتنياهو إلى العملية في إيران: "حذر جابوتنسكي العالم اليهودي قبل الحرب العالمية - لم ننتظر حتى الدقيقة 90، تحركنا ضد الصواريخ الباليستية والمواقع النووية الإيرانية، كان القرار ضروريا واستوعبنا دروس التاريخ".

وقال "في حرب النهوض نرى النور العظيم لشبابنا - جيل النصر. بعد مذبحة السابع من أكتوبر وقفنا أمام خيارين - أن نرفع أيدينا أو أن نرد على مهاجمينا بقوة مضاعفة. وقفنا جميعًا كرجُل واحد لإسقاط حكم حماس وإعادة المخطوفين وضمان جذع حكم الإرهاب في غزة".

كما تطرق نتنياهو إلى التهديدات بالقتل ضده: "لم يعد الأمر مجرد كلمات - بل تهديدات ملموسة على حياة رئيس حكومة في إسرائيل. هذه نتيجة لتقاعس سلطات إنفاذ القانون، ويجب أن يتغير أسلوب التطبيق".