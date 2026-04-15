خطة أوروبية جريئة في مضيق هرمز: تأمين الملاحة دون واشنطن يثير الجدل

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحرك فرنسي–بريطاني لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، عبر نشر سفن عسكرية وتنفيذ عمليات إزالة ألغام.

وتقود باريس ولندن هذا المسار في محاولة لإعادة الثقة إلى شركات الشحن وضمان انسياب النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي. ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لضرورة حماية المصالح الاستراتيجية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

معضلة واشنطن.. بين الاستبعاد والتنسيق

تتمحور أبرز نقاط الجدل حول دور الولايات المتحدة، إذ تشير التقديرات إلى أن الخطة قد تُنفذ دون مشاركة أميركية مباشرة. ويرى دبلوماسيون فرنسيون أن إشراك واشنطن قد يقلل من فرص قبول إيران بالمهمة، في حين يحذر مسؤولون بريطانيون من أن استبعاد دونالد ترامب قد يثير توترًا سياسيًا مع الإدارة الأميركية ويحد من فعالية التحالف.

ويرى محللون أن هذا التباين يعكس انقسامًا داخل المعسكر الغربي بين الرغبة في الاستقلال الاستراتيجي والحاجة إلى المظلة الأميركية.

شروط الانتشار وتوازنات ما بعد الحرب

أكد إيمانويل ماكرون أن الخطة تقوم على نشر "مهمة دفاعية دولية" لا تشمل الأطراف المتحاربة، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، على أن يبدأ تنفيذها فقط بعد وقف الأعمال القتالية.

كما تشير معطيات دبلوماسية إلى أن أي انتشار لن يتم دون تنسيق مع الدول المطلة على المضيق، بما في ذلك إيران وسلطنة عُمان، وهو ما يضع قيودًا سياسية إضافية على تنفيذ المبادرة. ويرى مراقبون أن هذا الشرط يعكس محاولة أوروبية لتفادي الاحتكاك المباشر مع طهران.

أهداف عملياتية.. من إزالة الألغام إلى مرافقة السفن

تسعى الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولها تسهيل خروج مئات السفن العالقة، وثانيها تنفيذ عمليات واسعة لإزالة الألغام، وثالثها توفير مرافقة عسكرية ومراقبة مستمرة عبر قطع بحرية متقدمة.

ويرى خبراء أن نجاح هذه الأهداف سيحدد قدرة أوروبا على فرض دور أمني مستقل في أحد أكثر الممرات حساسية في العالم، خاصة في ظل تزايد التهديدات البحرية.

مشاركة محتملة وتوسيع الإطار الدولي

تشير التقديرات إلى احتمال انضمام ألمانيا إلى المبادرة رغم تحفظاتها التقليدية على الانخراط العسكري الخارجي، فيما دُعيت قوى كبرى مثل الصين والهند للمشاركة في نقاشات أولية حول الخطة.

كما يستعد كير ستارمر للمشاركة في اجتماع دولي تستضيفه باريس لبحث ترتيبات ما بعد الحرب في المضيق.

ويرى محللون أن توسيع قاعدة المشاركة يهدف إلى منح المبادرة شرعية دولية أوسع، وتقليل حساسيتها السياسية، خاصة في ظل التوازنات المعقدة بين القوى الكبرى.

اختبار للنفوذ الأوروبي

في المحصلة، يرى مراقبون أن الخطة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا على التحرك كفاعل أمني مستقل، بعيدًا عن القيادة الأميركية التقليدية. وبين حسابات القبول الإيراني، ومخاوف إغضاب واشنطن، وتعقيدات التنفيذ الميداني، تبقى المبادرة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، قد تعيد رسم ملامح التوازن داخل التحالف الغربي.