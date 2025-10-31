تحقيقات: وفاة منفذ هجوم كنيس مانشستر متأثرا بجروح أصيب بها جراء طلقات نارية متعددة

أكد التحقيق في مانشستر بشأن مقتل جهاد الشامي، امنفذل عملية هجوم كنيس هيتون بارك اليهودي في مانشستر، أنه توفي متأثرًا بإصاباته بعدة طلقات نارية. ووفقًا لكبير مفتشي الشرطة لويس هيوز، أُطلقت عدة طلقات نارية، مما أدى إلى إصابة المنفذ بجروح قاتلة، حيث انهار في مكان الحادث. وأكدت كبيرة المحققين الشرعيين في إنجلترا وويلز، أليكسيا دوران، أن السبب المؤقت للوفاة مرتبط بإطلاق النار. تم التعرف على الشامي من خلال بصمات أصابعه وهاتفه والتواصل مع عائلته.

Justine GERARDY / AFPTV / AFP

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قاد المواطن البريطاني من أصل سوري سيارته نحو مصلين تجمعوا للاحتفال بيوم الغفران في كرامبسال، قبل أن يترجل منها مسلحًا بسكين ويحاول دخول الكنيس. أطلقت قوات الشرطة الخاصة النار عليه بعد أن ركض نحوهم مسرعًا، حاملًا سكينًا وجسمًا مشبوهًا، تم تحديده لاحقًا على أنه عبوة ناسفة مزيفة.

أودى الهجوم بحياة اثنين من المصلين: ملفين كرافيتز، 66 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، طُعن عدة مرات، وأدريان دولبي، 53 عامًا، الذي قُتل بالرصاص أثناء محاولته إغلاق أبواب المسجد لحماية الآخرين. وخلصت لجنة التحقيق المستقلة (IOPC)، التي تُشرف على الشرطة البريطانية، إلى عدم ارتكاب الضباط المتورطين أي مخالفات.ستُستأنف التحقيقات مع الضحيتين في فبراير/شباط من عام 2026.