مستشار الأمن القومي الأميركي: "لا يمكن السماح لحماس بإدارة قطاع غزة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن السماح لحركة حماس بإدارة غزة مرة أخرى"، وتابع: "هناك الكثير من الحديث عن حل الدولتين، هل تعلم من لا يريد حل الدولتين ولن يسمح به أبداً؟ حماس. ولهذا السبب لا يمكن أن يُسمح لهم بالوجود مستقبلاً بأي شكل من الأشكال". وتعهد والتر بإخراج "كل من تستطيع الإدارة الأميركية إخراجه من الرهائن في القطاع".

وواصل حديثه: "فقط عندما جاء الرئيس دونالد ترمب وقال إنه "سيكون هناك ثمن باهظ"، التهديد الجاد الذي لا يمكن لأحد غيره تنفيذه، رأينا هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ". وتابع: "هذا يحدث فقط بسبب الرئيس وهذه الانتخابات. هذه هي النتائج الحقيقية لهذه الانتخابات، وسنواصل إخراج كل من نستطيع".

وأكد والتز، خلال مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" CPAC، على أنه "رأينا أمس الخميس، لماذا لا يمكن السماح لحركة حماس أبداً بإدارة غزة مرة أخرى، ولماذا لا يمكننا السماح بتكرار هجوم مثل هجوم 7 أكتوبر مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.

ورأى والتز أن إدارة بايدن (الرئيس الأميركي السابق جو) كانت تحاول التوصل إلى نوع من الاتفاق، وكانت مهووسة بفكرة وقف إطلاق النار، ولكن نهجهم كان يقوم على تقديم التنازلات مراراً وتكراراً، وممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل مقارنة بحماس، على حد قوله.