جرائم إطلاق نار مروعة : مقتل مسن عربي في اللد وإصابة خطيرة لطفل في طرعان

قتل علي أبو غانم في السبعينات من عمره اليوم (الأربعاء) بإطلاق نار في حي شنير في اللد، والخلفية للحادث جنائية، ويشتبه أنها صراع بين عائلات. وأفادت الشرطة بأن "وحدات الاستخبارات والأدلة الجنائية في طريقها إلى مكان الحادث لجمع الأدلة، إلى جانب عمليات تمشيط بحثاً عن مشتبهين".

في الليلة الماضية، أُطلقت النار باتجاه منزل في بلدة طرعان في الجليل الأسفل شمال إسرائيل. نتيجة لذلك، أُصيب طفل كان خلف المبنى. حالته وُصفت في البداية بالطفيفة، ولاحقاً تدهورت وأُعلن أنها خطيرة. مركز بوريا الطبي أفاد هذا الصباح أنه بعد تلقيه العلاج وإجراء عملية جراحية له، حالته الآن مستقرة.

وفقًا لمعطيات جمعية "مبادرات إبراهيم"، فقد 195 مواطنًا عربيًا حياتهم منذ بداية السنة، في ظروف متعلقة بالجريمة والعنف. بعد حادثة إطلاق النار في اللد، ارتفع هذا العدد إلى 196 مواطنًا، من بينهم 20 امرأة. في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ عدد الضحايا 179 – أي أننا أمام ارتفاع بنحو 9% مقارنة بالعام الماضي.