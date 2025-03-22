قائد الحرس الثوري الإيراني ينفي نفوذه على الحوثيين في اليمن

وسط هجمات صاروخية من اليمن وتهديدات الرئيس الأميركي ترامب، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن "إيران ليس لها أي دور في تحديد سياسة أي فصيل من جبهة المقاومة بما في ذلك الحوثيين في اليمن".ولكنه أصدر تحذيرا: "نحذر جميع أعدائنا من أن أي تهديد يتم تنفيذه سوف يقابل برد حازم من إيران".

وأكد سلامي أيضا أن "إيران تكشف عن أفعالها وتتحمل المسؤولية علناً عن أي عملية تنفذها"، في محاولة على ما يبدو للنأي بنفسها عن الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المدعومة من طهران في المنطقة.