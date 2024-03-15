تقرير: "حماس تطالب بالإفراج عن أكثر من 1000 أسير أمني مقابل إطلاق سراح 40 رهينة"

تطالب حركة حماس، في ردها على صفقة الرهائن الأخيرة، إسرائيل بالإفراج عن أكثر من 1000 أسير أمني فلسطيني، من بينهم نحو 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة من كبار السن والجرحى، بحسب ما كشف عنه موقع "والا"الإخباري الإسرائيلي، مساء الجمعة.

وأكد تقرير"والا" على أن"أصعب مطلبين تقدمهما حماس لإسرائيل هما انسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي أنشأته جنوب مدينة غزة لمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، وموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار".

سيأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الأولي لمدة ستة أسابيع وسيكون مقابل إطلاق سراح الرهائن الذكور المتبقين. وسيتعين على إسرائيل أيضًا إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الذكور المتبقين.

وفي المرحلة الثالثة، عندما تطالب إسرائيل بالإفراج عن الجثث التي تحتجزها حماس، تطالب الحركة باتفاقات بشأن إعادة إعمار غزة ورفع الحصار الإسرائيلي. لا تزال الفجوات بين الجانبين في أعقاب رد حماس واسعة، ولكن حقيقة أن الجماعة الإرهابية قدمت أخيرا ردا يوم الخميس كانت كافية لإسرائيل لتقرر إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا يوم الأحد لجولة أخرى من المحادثات في الدوحة. حيث سيكون وفد حماس حاضرا أيضا. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي مرة أخرى يوم السبت لاتخاذ قرار نهائي بشأن حجم المساحة التي سيمنحها لفريق التفاوض الإسرائيلي.

إن نسبة السجناء الأمنيين إلى الرهائن أقل مما كانت عليه في رد حماس السابق، لكنها لا تزال أكثر من ضعف الإطار الذي وافقت عليه إسرائيل الشهر المنصرم في قمة باريس مع رؤساء المخابرات. ، التي خططت لإطلاق سراح 400 سجين أمني من إسرائيل، من بينهم 15 محكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين. ومن أجل إطلاق سراح كل من المجندات الخمس، اللاتي سيكونن من بين الأربعين الأوائل الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر ستة أسابيع، تطالب حماس بخمسين سجينًا أمنيًا، من بينهم 30 مدانين بجرائم قتل.