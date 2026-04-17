تستعد كوسوفو لاتخاذ خطوة إضافية على الساحة الدولية بالموافقة على نشر عشرات الجنود ضمن قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان رسميًا على هذا القرار الحكومي، الذي يأتي في إطار مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة في أعقاب وقف إطلاق النار العام المنصرم بين إسرائيل وحماس.

من المتوقع أن يضمّ الوفد الكوسوفي عشرات الأفراد العسكريين، لا سيما من وحدات متخصصة في إزالة الألغام. وستتمثل مهمتهم في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة الأمنية، بالإضافة إلى مهام أخرى تحددها ولاية القوة الدولية.

لم تُنشر هذه القوة، التي تُعرف باسم قوة الاستقرار الدولية، بعد. وتهدف إلى الحفاظ على السلام ودعم إعادة إعمار غزة، تحت رعاية مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد أعلنت عدة دول، من بينها إندونيسيا وألبانيا وكازاخستان، مشاركتها بالفعل.

بالنسبة لبريشتينا، يحمل هذا الالتزام دلالة رمزية كبيرة. فبعد أن اعتمدت كوسوفو طويلًا على الحماية الدولية عقب نزاع 1998-1999 مع صربيا، تعتزم الآن ترسيخ مكانتها كفاعل أمني. وصرح وزير الدفاع إيوب ماكيدونسي قائلًا: "لطالما كانت بلادنا مستهلكة للأمن واليوم، نصبح موردًا له".

وقد بلغت الاستعدادات مراحلها النهائية، بدعم لوجستي من الولايات المتحدة يشمل التدريب والتطعيمات والإجراءات الإدارية. ويُجسّد هذا الالتزام التحوّل التدريجي لقوات الأمن الكوسوفية، التي يبلغ قوامها حوالي 4000 فرد، والتي تتطور لتصبح جيشًا محترفًا يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي سياق إقليمي ودولي حساس، تُؤكد هذه المشاركة التزام كوسوفو الراسخ بالمساهمة الفعّالة في تحقيق الاستقرار الدولي.