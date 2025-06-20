بعد تهديد كاتس : أي خامنئي تسعى إسرائيل إلى اغتياله؟

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تهديد جديد وجهه وزير الامن الإسرائيلي يسرائيل كاتس للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران على خامنئي، وبما ان خامنئي مسن ومريض يُطرح السؤال من سيخلف المرشد الأعلى؟ لكن السؤال الأكثر اثارة أي خامنئي تهدد إسرائيل باستهدافه - هل هو المرشد خامنائي ام نجله مجتبى؟

الابن يدفعه الاب الى الواجهة وكان يفضل ان يراه رئيسا، فمجتبى لعب دورا في قيادة الباسيج – الشرطة الخاصة التابعة للنظام.

فخامنئي البالغ من العمر 56 ترقى قبل ثلاثة أعوام لرتبة اية الله بهدف تأهيله ليكون احد المرشحين لخلافة الوالد، او كما يرى كثيرون المرشح الأقوى لخلافة الوالد. فهو قريب جدا من الحرس الثوري ويتمتع بعلاقة جيدة جدا مع أعضاء مجلس الخبراء الـ 88 والمكلفون باختيار المرشد الأعلى

مصادر إسرائيلية تقول انه حينما يتم الحديث عن استهداف خامنئي يجب ان يُطرح السؤال – أي خامنئي تسعى إسرائيل لاغتياله والترجيحات ان خامنئي الابن يعتبر صيدا ثمينا اكثر من خامنئي الاب.