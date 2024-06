القيادة الوسطى الأميركية تعلن إعادة تركيب الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل غزة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"إعادة تركيب الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل غزة" وتابعت"سنقوم في الأيام المقبلة بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ".

