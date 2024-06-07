القيادة الوسطى الأميركية تعلن إعادة تركيب الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل غزة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"إعادة تركيب الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل غزة" وتابعت"سنقوم في الأيام المقبلة بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ".

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وكان مسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع على الأمر، قد أعلنا عن ارتفاع التكلفة التقديرية لبناء الرصيف العائم إلى 320 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة ويؤكد على الاستثمار المالي الكبير المطلوب للمشروع.

وأعرب السيناتور روجر ويكر، أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون، عن مخاوفه بشأن التكاليف المتزايدة. وأكد أن تكاليف المشروع ارتفعت، واصفا إياه بأنه "جهد خطير ذو فائدة هامشية" سيثقل كاهل دافعي الضرائب الأميركيين.

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ويأتي قرار بناء الرصيف في الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو الإغاثة إلى تحسين وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة، خاصة وسط مخاوف من المجاعة في شمال غزة.

ومن خلال إنشاء طريق بحري لتوصيل المساعدات بالإضافة إلى الطرق البرية الحالية، تهدف إدارة بايدن إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المنطقة.