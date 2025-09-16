مردخاي كيدار: "على مصر أن تحسم هل هي مع إسرائيل أم مع حماس"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الدور المصري في المفاوضات بين إسرائيل وحماس واستضافتها قادة الفصائل الفلسطينية ودورها الدائم لمساندة القطاع، شدد المحلل الإسرائيلي مردخاي كيدار إنه "على مصر أن تحسم هل هي مع إسرائيل أم مع حماس". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاء تصريح كيدار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نتوقع من مصر أن تكون إما معنا أو ضدنا ، لا يمكن لمصر أن تجلس على الجدار رجل هنا ورجل هناك، تساند حماس من جانب، وتساند إسرائيل بالمفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين".

وتابع :"نعم هي تتخذ دور الوسيط من جانب، وتهريب السلاح والمركبات من مصر الى غزة ، لا يمكن إمساك العصا من الجانبين.. يجب على مصر على تأخذ القرار هل هي مع الإرهاب الحمساوي أو السلم الإسرائيلي، حديثي هنا ،بصورة عامة وليس فقط بما يرتبط بالحرب".

الحلقة كاملة: