صادم وموجع :الاشتباه بقيام أم إسرائيلية بقتل طفلها(6 سنوات) بعد طعنه بفأس

تحقق الشرطة الإسرائيلية بمقتل طفل ست سنوات، عثر عليه مطعونا في منزل بمدينة هرتسليا، وتشتبه الشرطة بقيام والدته بطعنه، وكانت جدته والدة أمه عثرت عليه في الشقة، في حين أن والده وصل الى هرتسليا بعد تبليغه بالخبر الصادم وهو يؤدي خدمة الاحتياط في منطقة غلاف غزة.

وفي وقت سابق وصلت الى المجمع التجاري بالمدينة سيدة (33 عاما) من سكان المدينة وبيدها فأس وجسدها ووجهها ملطخ بالدماء وثوبها ممزق وجافية القدمين وقامت بطعن أحد الحراس وتسببت له بإصابه طفيفة بعد مطاردته. أوقفتها الشرطة بالمكان. وعثر بالمكان على حارس مصاب بصورة طفيفة، وأعلنت الشرطة أن ظروف الحدث قيد التحقيق، وانه وفقا للشبهات، على ما يبدو يدور عن والدة الطفل.

بعد الحدث في المجمع التجاري وصلت قوات معززة من الشرطة الى عنوان المشتبهة، وعثر في المكان على الطفل الذي عثر عليه ميتا ومطعونا. الاثنان غير معروفين لسلطات الرعاية الاجتماعية. كما عثر في المنزل على كلب وقد فارق الحياة ووفقا للشبهات طعنته أيضا.

وذكرت الشرطة في بيانها إنه بعد البلاغ الذي وصلهم من المجمع التجاري توجهوا مباشرة الى هناك، وعثروا على المشتبهة واعتقلوا وهي مصابة بصورة طفيفة الى المستشفى، وفي أعقاب ذلك تلقوا البلاغ عن الطفل الذي عثر عليه مطعونا.