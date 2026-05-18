إطلاق نار خطير يستهدف رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه شمالي إسرائيل

أُصيب رئيس مجلس جديدة المكر المحلي سهيل ملحم بجروح خطيرة لكنها مستقرة، إثر تعرضه لإطلاق نار ليل الأحد – الاثنين في بلدة جديدة المكر شمالي إسرائيل.

كما أُصيب نائبه عبيد عبيد بجروح متوسطة في الحادث، بعد تعرضهما لإطلاق النار عقب خروجهما من مناسبة اجتماعية، قبل أن يتم نقلهما إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة وصلت إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة للمشتبه بهم، إلى جانب نصب حواجز في المنطقة.

وبحسب طواقم الإسعاف، فإن أحد المصابين تعرض لإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، بينما كان الآخر في حالة وعي أثناء نقله إلى المستشفى.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار داخل المجتمع العربي في إسرائيل، خصوصاً تلك المرتبطة بالنزاعات المحلية والخلافات حول المناقصات والمصالح الاقتصادية.

وكان اسم سهيل ملحم قد ارتبط سابقاً بحوادث تهديد وإطلاق نار، إذ تعرض منزله لإطلاق نار في سنوات سابقة، كما أُفيد في وقت سابق بأنه كان هدفاً لمحاولات ابتزاز وتهديد على خلفيات تتعلق بإدارة ملفات ومناقصات داخل المجلس المحلي.