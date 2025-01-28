رسالة من الدول العربية إلى ترامب: مبادرتك ستضر بالتطبيع

أفاد عميحاي شتاين، المراسل الدبلوماسي لقناة I24NEWS العبرية، اليوم (الثلاثاء) أن المرحلة الثانية من الصفقة بين إسرائيل وحماس قد بدأت بالفعل. "بدأ ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، محادثات مع مختلف الأطراف بشأن المرحلة ب، أي إطلاق سراح جميع المختطفين. وسيصل إلى إسرائيل غدا لبحث هذه القضية".

وأضاف مراسلنا الدبلوماسي: "الموضوع الآخر الذي سيتم طرحه في المحادثة هو تصريح ترامب في الأيام القليلة الماضية بأنه يريد نقل مواطني غزة إلى مصر والأردن أثناء إعادة إعمار غزة.

وعلى ضوء ذلك نقل مسؤولون من دول عربية رسالة إلى مسؤولي ترامب :أن دفع مشروع الترانسفير من غزة إلى مصر والأردن – سيمس باحتمال دفع التطبيع، وسيلحق ضررا باستقرار هاتين الدولتين.