تصاعد التوترات: إيران تتوعد بالانتقام بعد اغتيال قائد فيلق القدس في دمشق

في تطور دراماتيكي للأحداث، تعرض حسن مهداوي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، للاغتيال يوم الاثنين في السفارة الإيرانية بدمشق، في هجوم نُسب إلى إسرائيل. الحادث، الذي شمل أيضًا نائب القائد وضباطًا آخرين، قوبل بتوعدات انتقامية من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين، ما يشير إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

رغم غموض الرد الإيراني المحتمل، يبقى القلق قائمًا في إسرائيل حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين قد يستخدمون عدة خيارات للانتقام، بما في ذلك الهجمات المباشرة بالصواريخ، تفعيل وكلائهم في المنطقة، أو استهداف مسؤولين إسرائيليين عالميًا. في هذا السياق، أعلنت إسرائيل عن رفع درجة الاستعداد وتعزيز قدراتها الدفاعية، متباهية بتشكيل دفاعي يعد من بين الأفضل عالميًا، وخصوصًا نظام الاعتراض "آرو" وتحسينات نظام القبة الحديدية.

يأتي هذا الاستعداد في ظل تقييمات متزايدة لإمكانية وقوع هجمات انتقامية، وسط دعوات المسؤولين الإسرائيليين للجمهور بالاستعداد واليقظة. وزير الدفاع غالانت أكد على ضرورة الجاهزية لكل سيناريو وتهديد، مشيرًا إلى توسيع العمليات ضد حزب الله والكيانات الأخرى المهددة. الوضع يتطلب استجابة متكاملة ووقوف المجتمع كرجل واحد في مواجهة التحديات القادمة.

هذا التوتر يسلط الضوء على ديناميكيات الصراع في المنطقة والتحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل في ظل التهديدات الإيرانية. مع استمرار الطرفين في تبادل التهديدات وال

توعدات، يبقى المجال مفتوحًا لتطورات أخرى قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني في الشرق الأوسط.