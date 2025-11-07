في مهمة من الحرس الثوري: ضابط إيراني خطط لاغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك

علمت i24NEWS أن "مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال سفير إسرائيل لدى المكسيك، وقد أكد مسؤول أمريكي وجود المؤامرة، وأقرت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

حسن إيزادي، ضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومقره إيران، عمل سابقًا في السفارة الإيرانية في فنزويلا، حيث شغل منصب مستشار ثانٍ. فيلق القدس، الشبيه بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مسؤول عن عمليات إيران الخارجية، ويدعم وكلاءها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم.

وقال مسؤول أمريكي بأن مخطط اغتيال السفيرة إينات كرانز نايغر، مبعوثة إسرائيل في مدينة مكسيكو، بدأ في نهاية عام 2024 وظل نشطًا خلال النصف الأول من هذا العام.وأضاف المسؤول: "تم احتواء المؤامرة ولا تشكل تهديدًا حاليًا. هذه ليست سوى أحدث حلقة في تاريخ طويل من استهداف إيران العالمي المميت للدبلوماسيين والصحفيين والمعارضين وأي شخص يختلف معهم، وهو أمر يجب أن يثير قلقًا بالغًا في كل دولة يوجد فيها وجود إيراني". علمت i24NEWS أن إيزادي سافر على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث يدير شبكة من المخبرين. أثناء وجوده في كاراكاس عام 2021، اتصل إيزادي والعقيد حسين كياني موردي، الملحق العسكري الإيراني، بمنشقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية، المعروفة باسم فارك، لتنسيق هجمات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ضد كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

وعلمت i24NEWS أن كلاهما يُعتقد أنهما حاولا تجنيد أشخاص أمريكيين في مؤامراتهما ضد مسؤولين حكوميين أمريكيين. وفي بيانٍ أُرسل إلى i24NEWS، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباطها شبكة إرهابية تُديرها إيران سعت إلى مهاجمة سفير إسرائيل في المكسيك". وأضافت"أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ستواصل العمل بلا كلل، بالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن والاستخبارات حول العالم، لإحباط التهديدات الإرهابية من إيران ووكلائها ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في جميع أنحاء العالم".

انخرط إيزادي، المعروف باسم مسعود رحناما، في أنشطة تستهدف كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وحافظ أثناء وجوده في فنزويلا على اتصال مع جماعة حزب الله الإرهابية التابعة لإيران في لبنان. يظهر إيزادي في صورة على إنستغرام بتاريخ 24 مايو 2024 على حساب السفارة الإيرانية في كاراكاس، وهو يصافح الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو كجزء من سلسلة من الصور الملتقطة في تكريم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

عمل إيزادي جنبًا إلى جنب مع ماجد دستجاني فراهاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني، وكلاهما ضابطا مخابرات إيرانيان يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات عن أنشطة الاستهداف والتجنيد الخاصة بهما.