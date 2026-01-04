حزب الله يتسلح ونزع السلاح ليس في الأفق: إسرائيل تراقب لبنان

تواصل إسرائيل متابعة التطورات في جنوب لبنان عن كثب، بالتوازي مع مناقشة أمنية يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزراء بارزين ورؤساء الأجهزة الأمنية، بهدف دراسة خطوات محتملة في ظل تسلح حزب الله والتهديدات من الحدود الشمالية.

في إطار المناقشة، ستُفحص أيضًا تأثيرات نزع السلاح المتوقع على جنوب الدولة والرد العسكري المحتمل. بسبب المناقشات الأمنية، أُلغي الاجتماع الذي كان مقررًا هذا الأسبوع بين سكرتير الحكومة يوسي فوكس وأفيحاي شتيرن في كريات شمونة وسيؤجل إلى موعد آخر في القدس، كما أفاد مراسل منطقة الشمال أوريا كشت.

وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تعلن حكومة لبنان قريبًا عن نزع السلاح من جنوب البلاد. ومع ذلك، فإن الرسالة الإسرائيلية التي نقلها اليوم وزير الخارجية جدعون ساعر إلى مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، يانين هينيس-بلاسخارت، تشير إلى فجوة كبيرة بين التوقعات والواقع على الأرض: "جهود حكومة لبنان والجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله بعيدة كل البعد عن الكفاية، خاصة في ظل جهود التسلح وإعادة التأهيل التي يقوم بها التنظيم بدعم من إيران".

مصدر أمني قال لـ i24NEWS: "حزب الله ليس مهتماً حقاً بنزع سلاحه. من الممكن أن يوافقوا على بعض الشروط للمرحلة الثانية، لكن حتى وإن حدث ذلك - فهذه مجرد طريقة أخرى لإعادة تأهيل التنظيم."

في الجيش الإسرائيلي وفي جهاز الأمن الإسرائيلي ينتظرون تعليمات المستوى السياسي بشأن الخطوات القادمة، مع دراسة إمكانية تعزيز الحضور العسكري، الاستعدادات لسيناريو رد سريع والتأهب لاحتمالات التصعيد على الحدود الشمالية. التقديرات تتركز أيضًا على التداعيات المحتملة لنزع السلاح في الجنوب على نشاط حزب الله وزيادة التهديدات ضد إسرائيل.