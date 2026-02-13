إيال زمير من غزة: "لن نتخلى عن هدف الحرب، ونزع سلاح غزة بالكامل وتفكيك حماس يظلان محور تركيزنا الاستراتيجي"

خلال زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة لإجراء تقييم ميداني للعمليات، برفقة القيادة الجنوبية وقادة الألوية الرئيسية العاملة في المنطقة، قال "لن نتخلى عن هدف الحرب. إن نزع سلاح قطاع غزة بالكامل وتفكيك حماس يظلان محور تركيزنا الاستراتيجي". وأكد على أن "كتائب حماس الأمامية قد تم تفكيكها خلال النزاع، وأن الجيش الإسرائيلي يفرض رقابة أمنية مشددة على طول الحدود".

واشار إلى أن الجيش "مستعد للتحول من الدفاع إلى الهجوم إذا لزم الأمر، وسنرد بحزم على كل انتهاك، وسنحرم العدو من قدراته. لا حصانة للإرهاب". كما، سلط إيال زامير الضوء على تعزيز القوات البرية للجيش الإسرائيلي، ولا سيما من خلال إنشاء فرقة جديدة، تحسباً لمواجهة طويلة الأمد على جبهات متعددة، مع التأكيد مجدداً على أولوية حماية المجتمعات في جنوب إسرائيل.

تأتي هذه الزيارة عقب عدة اشتباكات وقعت مؤخراً مع عناصر في المنطقة. وأمر إيال زامير بتكثيف العمليات الأمنية ومواصلة التدمير المنهجي للبنية التحتية للإرهابيين، مع التركيز على الشبكات السرية والقدرات المتبقية لحماس.