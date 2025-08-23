إسرائيل: مقتل الملازم أوري غيرليتز، 20 عامًا، من ميتار، في معركة في جنوب غزة

قد يعجبك أيضًا -

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الملازم أوري غيرليتز، البالغ من العمر 20 عامًا، من ميتار، قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة". وتابع"ولا تزال ملابسات الانفجار قيد التحقيق". كان غيرليتز قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92) التابعة للواء كفير.

وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، اليوم السبت،، خلال هجوم شنته كتيبة شمشون في خان يونس. دخلت قوة مجمعًا سكنيًا لتدمير هندسي. ومن بين الملابسات التي لا تزال قيد التحقيق، انفجار إحدى العبوات الناسفة أثناء العمل، ما أدى إلى وفاة الملازم غيرليتز.