اشتباكات عنيفة في حي الشيخ مقصود بحلب… قتلى وجرحى ومدنيون محاصرون تحت القصف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب يشهد منذ يوم الجمعة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من قوى الأمن الداخلي (الآسايش) من جهة، ومجموعات تابعة لـ القوات الحكومية المؤقتة من جهة أخرى. وتضمنت العمليات محاولة تسلل متبادلة وانغماسات على عدد من الأبنية السكنية في الحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وشهدت المنطقة انفجارات متتالية، في ظل استمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية، ما أدى إلى وقوع أضرار واسعة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى اندلاع حرائق في بعض المنازل والمركبات المدنية. كما أشار المرصد إلى أن مشفى الشهيد خالد فجر، وهو آخر المنشآت الطبية العاملة في الحي، خرج عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر، ما حرم المدنيين من الرعاية الطبية العاجلة، خصوصًا الجرحى والمرضى.

في سياق متصل، أُبلغ عن منع فرق الهلال الأحمر من دخول الحي لتقديم الإسعافات الضرورية، وسط حالة من الفوضى والخوف بين المدنيين، الذين باتوا محاصرين في بعض الشوارع دون وجود ممرات آمنة للإخلاء. وأكدت مصادر محلية وجود محاولات نزوح جماعي من قبل الأهالي، في ظل استمرار القصف والاشتباكات المتقطعة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هناك حملة إعلامية مصاحبة للصراع، تقوم بها وسائل إعلام موالية لبعض الأطراف، تعلن عن “سيطرة” جزئية على مناطق محدودة في الحي قبل أي حسم ميداني فعلي، في محاولة لفرض أمر واقع إعلامي يسبق أي اتفاقات محتملة لوقف إطلاق النار.

الأوضاع الإنسانية في الحي:

- سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

- تدمير المنازل والممتلكات، وحرائق في بعض المناطق السكنية.

- نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية.

- منع وصول فرق الإغاثة الإنسانية والطبية، مما يزيد المخاطر على المدنيين.

وحذر المرصد السوري من كارثة إنسانية وشيكة، محمّلًا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية، ومطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإيقاف القصف، حماية المدنيين، فتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول الطواقم الطبية والإغاثية قبل فوات الأوان.