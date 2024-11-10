تقرير: هذه وجهات قيادة حماس المحتملة- إذا غادرت قطر

أفادت وسائل إعلام عربية صباح اليوم (الأحد)، أنه إذا طُلب من قيادة حماس مغادرة قطر، فإنها ستنتقل إلى تركيا أو إيران أو لبنان. لكن بحسب المصادر في التنظيم ، فإن قطر لم تطالب كبار المسؤولين في التنظيم بالرحيل على الإطلاق، والتقارير المتعلقة بالأمر هي ضغوط من إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق قبل انتقال الإدارة إلى دونالد ترامب.

إضافة إلى ذلك، قالت مصادر في حماس أن الضغوط الأمريكية على قطر ليست كبيرة. وبحسب المصادر، فإن الضغط على قطر سيكون له تأثير سلبي على المسارين الأمريكي والإسرائيلي.

بالأمس، أفادت شبكة "سي إن إن" أن قطر وافقت في الأسابيع الأخيرة على طرد حماس من البلاد، بناء على طلب الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، أفادت قناة العربية أن مسؤولين كبارا في حماس نفوا تقرير شبكة سي إن إن. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لمحاولة إقناع حماس - التي يعيش كبار قادتها في العاصمة القطرية - بالدوحة بقبول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وفق ما قالته مصادر أمريكية وقطرية لـCNN.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن قطر ترغب في إنهاء دورها كوسيط بين حماس وإسرائيل. وأضاف المصدر أنه "بعد أشهر غير ناجحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة - لم يعد مكتب حماس في الدوحة سببًا للوجود". في حين أضاف تقرير رويترز أن قطر خلصت إلى أن المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة "لم يعد يخدم أهدافه". وأضافوا أيضاً أنه "تم إبلاغ أحد المسؤولين بالأمر". وجاء في التقرير نفسه أنه "طالما أن حماس وإسرائيل لا تظهران جدية في المفاوضات بشأن صفقة المختطفين، فلا جدوى من مواصلة الوساطة".

في غضون ذلك، عين مجلس شورى حماس مجلسا قياديا يتكون من خمسة أشخاص، من بينهم خليل الحية – أحد المقربين من يحيى السنوار، والشخصية المهيمنة على ما يبدو في المجموعة. والآن يعتزم التنظيم تعيين الحية رئيسا قادما للمكتب السياسي، وهو ما قد يفسر تحرك قطر، باعتباره من الصقور في مسألة المفاوضات للإفراج عن المختطفين، حتى أنه كان مفوضاً في الماضي من قبل السنوار للتفاوض . في الوقت نفسه، يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي نحو اتخاذ إجراءات شخصية ضد الحية وضد خالد مشعل الذي يترأس المعسكر القطري.