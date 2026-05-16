وُجهت إلى قائد في جماعة عراقية مدعومة من إيران، تهمة التخطيط لمهاجمة مواقع يهودية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك كنيس يهودي في نيويورك، وذلك أمام محكمة فيدرالية في نيويورك. ووجهة لائحة الاتهام، التي كُشف عنها، أمس الجمعة، لمحمد باقر سعد داود السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجومًا في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا منذ أواخر فبراير/شباط، وهو تاريخ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقد أُلقي القبض عليه في تركيا وسُلّم إلى السلطات الأمريكية.

ويعتبر السعدي قائد في كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية تُعتبر وكيلة للحرس الثوري، وقد ساعدت طهران في بسط نفوذها في المنطقة، بما في ذلك من خلال هجمات على القوات الأمريكية وأهداف دبلوماسية. وقد تلقت كتائب حزب الله تدريبًا مكثفًا وتمويلًا ودعمًا لوجستيًا وأسلحة ومعلومات استخباراتية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو قوة العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري.

عمل السعدي عن كثب مع قاسم سليماني، القائد المخضرم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2020 تقريبًا، وكذلك مع أبو مهدي المهندس، الذي كان زعيم كتائب حزب الله حتى قُتل في الغارة الجوية نفسها التي قُتل فيها سليماني.

إضافةً إلى وضع خطط تفصيلية لمهاجمة أهداف يهودية وأمريكية، دعا السعدي علنًا آخرين إلى مهاجمة وقتل أمريكيين، بما في ذلك ثأرًا لمقتل سليماني والمهندس.

في فبراير/شباط 2026، نشر السعدي على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العربية جاء فيها: "لا تفرطوا في دماء إمامكم يا شيعة العراق. اقتلوا كل من يدعم أمريكا وإسرائيل. لا تبقوا منهم أحدًا. اقتلوا الأهداف المدنية والعسكرية، وكذلك أصوات الفتنة، في كل مكان."

على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام السعدي وشركاؤه بالتخطيط والتنسيق وإعلان المسؤولية عن 18 هجوماً إرهابياً على الأقل في أوروبا، بالإضافة إلى هجومين إضافيين في كندا، باسم حركة أصحاب اليمين الإسلامية، وهي أحد مكونات كتائب حزب الله.