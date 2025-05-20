تقرير: حكومة الشرع أعادت أغراض الجاسوس ايلي كوهين كبادرة حسن نية لترامب

ذكرت وكالة رويترز مساء اليوم (الثلاثاء) أن متعلقات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين أعيدت إلى إسرائيل بموافقة القيادة السورية وبهدف تحقيق التهدئة مع إسرائيل وإظهار حسن النية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب التقرير فإن إعادة الأغراض تمت بموافقة مباشرة من الشرع.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء إن هذه الأشياء عرضت في البداية على إسرائيل كبادرة غير مباشرة من الشرع الذي يريد الهدوء مع إسرائيل وبناء الثقة مع الرئيس ترامب. وقيل أيضًا إن المتمردين السوريين عثروا على ممتلكات كوهين بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وبحسب التقرير، قرر الرئيس ومستشاروه استخدام هذه الأشياء كوسيلة ضغط على إسرائيل. وقال المصدر الأمني السوري إن الشرع أدرك أن ممتلكات إيلي كوهين مهمة بالنسبة لإسرائيل، وأن إعادتها قد تشكل بادرة دبلوماسية كبيرة.

وذكرت وكالة رويترز أيضا أنه بالإضافة إلى المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة الإمارات، ستكون هناك قنوات أخرى مماثلة.