استفحال الجريمة في المجتمع العربي ||نصبوا له كمينًا بكرم الزيتون وأطلقوا النار عليه من مسافة صفر (توثيق)

كمين في كرم زيتون – وأطلقوا النار على أحد أفراد أسرتهم من مسافة صفر: أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء) أنه تم حل قضية مقتل الشاب صالح عاصلة (21 عاما) في عرابة الشهر الماضي، وسيتم تقديم لائحة اتهام خلال اليوم. ومن تحقيقات الوحدة المركزية بالمنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية، تبين أنه قبل دقائق من وقوع الجريمة، كان الضحية جالساً في حفل زفاف، وبعد تلقيه مكالمة هاتفية ذهب للقاء أحد أفراد عائلته في أحد شوارع المدينة. وبينما كان يقف إلى جانبه، خرج اثنان من المشتبه بهم من بين المنازل، وأطلقوا عليه عشرات الرصاصات من مسافة صفر ولاذوا بالفرار. وبعد يوم واحد، تم العثور على السيارة التي فر بها المشتبه بهم محترقة في منطقة مفتوحة بالمدينة.

كما ذكرنا، ومع التحقيق، برزت الشبهة بأن خلفية الحادثة هي خلاف بين عدة شبان من نفس العائلة، على سرقة عدة أسلحة ومركبة والتي حدثت قبل أسابيع قليلة من الجريمة. وأثناء التحقيق اعتقل عدد من المشتبه بهم والمتورطين في الحادثة، وتم اعتقال المشتبه به الرئيسي - وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا - الشهر الماضي.

وقال قائد منطقة الشمال في الشرطة الإسرائيلية، المفتش مئير إلياهو: "منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، التقيت بالعشرات من رؤساء السلطات والمسؤولين المنتخبين من المجتمع العربي. وأكرر لهم جميعا أننا أعلنا حربا لا هوادة فيها ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي وسنتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون. الجمهور في المجتمع العربي يستحق أن يعيش بأمن وسنبذل قصارى جهدنا لتزويده بهذا الحق الأساسي".