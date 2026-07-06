تواصل سوريا وتركيا تحركاتهما الدبلوماسية والاقتصادية في محاولة للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا (IMEC)، في ظل نقاشات متزايدة حول مستقبل مسارات التجارة الإقليمية والدولية، بحسب تقارير إعلامية.

ووفقاً لتقرير هيئة البث الرسمية، طُرح ملف إشراك سوريا وتركيا في المشروع خلال اجتماعات دولية أخيرة، في وقت يكتسب فيه الممر التجاري أهمية متزايدة على خلفية التحديات الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بخطوط الملاحة الإقليمية.

وتشير المعلومات إلى أن مساعي دمشق وأنقرة تهدف إلى تعزيز موقعهما ضمن شبكة التجارة البرية التي تربط آسيا بأوروبا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا تزال تبدي تحفظات بشأن توسيع دور تركيا داخل المشروع، وسط مخاوف تتعلق بتزايد الاعتماد الاقتصادي عليها.

في المقابل، تتحدث تقارير عن وجود توجهات أوروبية لدعم المسار الذي يمر عبر إسرائيل، مع طرح مشاريع مرافقة تتعلق بتوسيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية وإشراك أطراف أخرى في المنطقة ضمن خطط التنمية المستقبلية.

ويُنظر إلى مشروع IMEC على أنه أحد أبرز المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي طُرحت خلال السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى إنشاء شبكة للنقل والتجارة تربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر ممرات برية وبحرية متكاملة.

وتبقى مسارات المشروع النهائية وآليات تنفيذه خاضعة للتفاهمات السياسية والاقتصادية بين الدول المعنية، في ظل تنافس متزايد على الأدوار والمكاسب المرتبطة بالمشروع.