أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية على بلاده، قائلاً: "إن الهجمات على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان، وخاصة جسر القاسمية فوق نهر الليطاني وجسور أخرى، هي مقدمة لغزو بري". وأضاف عون أن "الهجوم على جسور نهر الليطاني، وهو شريان مروري حيوي للمدنيين، هو محاولة لقطع الاتصال الجغرافي بين المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وبقية لبنان. وهذا جزء من خطة لإنشاء منطقة عازلة، وتوطيد الاحتلال، وتعزيز التوسع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية".

تأتي أقوال عون على خلفية تدمير الجيش الإسرائيلي عصر اليوم لجسر القاسمية ضمن خطة لتدمير الجسور كافة التي تربط بين ضفتي النهر الشمالية والجنوبية باعتبار أن حزب الله يستخدمها في نقل عتاده وتحركاته لمهاجمة إسرائيل. وكان أفيحاي ادرعي الناطق باسم الجيش بالعربية قد عمم إنذارا بإخلاء محيط جسر القاسمية تمهيدا لتفجيره.

يشار إلى أن القيادة السياسية كانت قد أصدرت قبل نحو أسبوع تعليمات للجيش الإسرائيلي بإضافة جميع الجسور جنوب نهر الليطاني في لبنان إلى قائمة أهدافه. وفي حديث منسوب لمصدر أمني رفيع المستوى جاء: "لن نتردد في عزل جنوب لبنان عن بقية لبنان، ما وراء نهر الليطاني". ووفقا لمراسل i24NEWS فإن "وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يشجع على اتخاذ خطوات للاستيلاء على المنطقة فعلياً، ولم يُتخذ قرار سياسي بهذا الشأن بعد".