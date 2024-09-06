تقرير: "إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، بأن "إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا" وأشاروا إلى أن"واشنطن أبلغت حلفائها بالخطوة الإيرانية في اليومين الماضيين"، فيما ذكر مسؤول أميركي أن "الصواريخ تم تسليمها أخيراً".

وقال مسؤولون أوروبيون، اليوم الجمعة، إنهم يعملون مع نظرائهم الأميركيين للرد على الخطوة الإيرانية، والذي قد يتضمن فرض عقوبات إضافية. وتقول الدول الغربية إن إيران سلّمت بالفعل طائرات مسيرة لروسيا، وهي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام الذخيرة والصواريخ التي قدمتها كوريا الشمالية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن تسليم إيران الصواريخ الباليستية قصيرة المدى لروسيا، قد يحول أمام آمال الحكومة الإيرانية الجديدة في تهدئة التوترات مع الغرب.

وقال الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، إنه يأمل في تحسين الاقتصاد المحلي، من خلال تخفيف العقوبات الأوروبية والأميركية.

وذكر المسؤولون الغربيون أن الشحنة تشمل بضع مئات من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى. وتمتلك إيران مجموعة متنوعة من هذه الأسلحة، بمدى يصل إلى حوالي 500 ميل.

وفي السياق قال مسؤول أوروبي كبير: "هذه ليست النهاية"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر إيران في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وتأتي عمليات التسليم، وفق التقرير، في وقت تواجه فيه الدفاعات الجوية الأوكرانية تحدياً كبيراً، بسبب الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة، وهي النقطة التي أشار إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه مسؤولين غربيين، الجمعة، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، لمناقشة الاحتياجات العسكرية الأوكرانية.

ومن المرجح أن يحظر الأوروبيون على شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" الطيران إلى المطارات الأوروبية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية المتبقية بين الطرفين.

ومن المقرر أيضاً أن يستهدفوا سلسلة من الشركات والأشخاص الإيرانيين المتورطين في عمليات نقل الصواريخ، بما في ذلك شركات النقل، وفق "وول ستريت جورنال".