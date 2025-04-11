تقرير: "نقل إدارة المفاوضات مع حماس إلى رون ديرمر أدى إلى تسييسها وتباطئها"

ذكر تقرير نشر اليوم الجمعة على شبكة CNN، تحول دراماتيكي حدث في الأشهر الأخيرة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن رون ديرمر - وزير الشؤون الاستراتيجية والمستشار السياسي الأقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - استبدل رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار في إدارة المفاوضات، وهي الخطوة التي زعموا أنها أبطأت العملية وأدخلت اعتبارات سياسية فيها.

وبحسب التقرير فإن "حماس تتعرض أيضًا لضغوط - سواء من جراء القتال مع الجيش الإسرائيلي أو من جراء الاحتجاجات الفلسطينية في غزة" لكن مسؤولا أميركيا اتهم التنظيم بإضاعة فرص كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وقال "إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للتحرك".

وقال أحد المصادر "لقد كان هناك فرق كبير في الزخم منذ أن جاء ديرمر إلى الصورة"، وتابع"يبدو أن المفاوضات تتعرض للتسييس من قبل الجانب الإسرائيلي." وأضاف مصدر إسرائيلي آخر أن "هدف هذه الخطوة هو منح نتنياهو سيطرة أكبر على العملية - وهي الخطوة التي أضعفت في الواقع العلاقة مع الوسطاء من قطر ومصر، الذين يحافظون على اتصال مباشر مع حماس".

وبحسب مصادر على الجانبين المصري والأميركي، ففي حين تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق بأي ثمن بهدف تحرير المواطنين الأميركيين، تبدو إسرائيل أكثر تركيزا على مواصلة القتال. وقال أحد المصادر "لا يوجد وضوح بشأن الهدف الإسرائيلي". "بدأ الأميركيون يفقدون صبرهم."