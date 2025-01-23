"الجميع يفهم أن هناك فشلاً هنا": معركة الاتهامات المتبادلة في أعقاب هجوم تل أبيب الذي نفذه قاضي عبد العزيز

تدور معركة اتهامات بين وزارة الداخلية والشاباك والشرطة الإسرائيلية بشأن الفشل الذي سمح بتنفيذ عملية الطعن في تل أبيب، وذلك وفقا ما أفادت به لي عياش، رئيسة الدائرة الجنائية في i24NEWS بالعبرية، الليلة الماضية (الأربعاء). وكان بإمكان الكيانات الأمنية الثلاثة رصد ومنع الفشل الأمني. وقال مسؤول في المؤسسة الأمنية إن "الجميع يدرك أن هناك فشلا هنا، ولا أحد يريد تحمل المسؤولية".

قبل بضعة أسابيع، وصل قاضي عبد العزيز إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك من أجل الحصول على تأشيرة دخول. وهناك علموا إلى أن عبد العزيز - وهو سائق سيارة أجرة من أصل مغربي، ويحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة - لا ينوي البقاء في إسرائيل لفترة طويلة من الزمن. وحتى التحقيق الذي أجراه الشاباك لم يثر شكوكا أمنية حوله، وتزعم مصادر الشاباك أنه "لو ظهرت مثل هذه الشكوك، لكان قد رفض بالفعل طلبه أثناء عملية إصدار التأشيرة".

وفي المطار، أثار عبد العزيز شكوك مفتش سلطة السكان والهجرة وضابط شرطة. وبعد الاشتباه، تم إحضاره للتحقيق من قبل الشاباك، وبعد ذلك سمح له بالدخول.وادعى ضابط شرطة كبير ضد الشاباك وقال إن"الإجراءات الأساسية لا تتم. كيف يمكن أن يتجاهلوا كل المؤشرات. من منشوراته؟ هذا استهتار. يحتاج الشاباك إلى إيجاد أمور غير عادية، ولم ولم يعثروا على هذا"، وأضاف المسؤول أنه "فيما يتعلق بالنتيجة، انتهى الأمر بسرعة، لكنني قلق للغاية. من حسن الحظ أن هناك مواطنين وضباط شرطة".

MDA spokesman

وبعد دخوله إسرائيل تمكن عبد العزيز من زيارة القدس لمدة يوم كامل. وقد وصل إلى مكان الهجوم سيرًا على الأقدام من الفندق الذي كان يقيم فيه، على مسافة 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام. وقبل أن يبدأ بطعن المارة، اختار تناول البيتزا. وقام في الآونة الأخيرة بتحميل العديد من المنشورات على حسابه في الفيسبوك، تتناول الوضع في قطاع غزة.

وأوضح الشاباك لـi24NEWS: "لقد فشلنا، لكن الشك لا يعني أن هناك دافعا". كما علق الشاباك على موضوع المنشور الذي نشره العزيز على الإنترنت: "أن أكتب أن إسرائيل تجوع الأطفال في غزة، ليس فيها نية لتنفيذ هجوم".