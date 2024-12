أزمة معاداة السامية في كندا: إطلاق أعيرة نارية على مدرسة في تورنتو وإلقاء قنابل حارقة على كنيس يهودي في مونتريال

استهدف مشعلي الحرائق كنيسًا يهوديًا في إحدى ضواحي مونتريال يوم الأربعاء، وهو الحادث الثاني من نوعه في غضون عام واحد. وقالت الشرطة إن مبنى مكاتب يهوديًا قريبًا استهدف أيضًا في نفس اليوم، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان الهجومان مرتبطين.

تلقت شرطة مونتريال مكالمة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بشأن حريق في كنيسة بيت تيكفا في ضاحية دولارد دي أورموكس. تحطمت نافذة من الكنيس وتضرر أحد الأبواب. أطفأ رجال الإطفاء الحريق، ووجدوا جهازًا حارقًا في مكان الحادث.

https://x.com/i/web/status/1870145476051276095