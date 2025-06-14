ابن الشاه رضا بهلوي يدعو الإيرانيين للعصيان المدني ضد النظام

نشر ولي العهد ابن الشاه الإيراني المنفي رضا بهلوي نداءً مصورًا، اليوم السبت، عبر قنواتٍ متاحة، يحثّ فيه "مواطنيه" الإيرانيين على "الانتفاضة" ضد الجمهورية الإسلامية، التي يصفها بنظام "عاجز ومجرم".

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في هذا البيان الذي لا يتجاوز دقيقةً ونصف، يتهم بهلوي قادة طهران بـ"جرّ إيران" إلى الوضع الراهن و"المسؤولية" عن الأزمة. واستنكر قائلًا: "لعقود، رسخ هذا النظام الفساد والعجز والقمع".

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يعتمد ابن الشاه السابق على "قوة الشعب الإيراني العظيمة" لإسقاط النظام. وقال للإيرانيين: "إيران بين أيديكم، وتعافيها يعتمد عليكم". يشجع بهلوي أعمال المقاومة بشكل ملموس: "إن عصيانكم، كالامتناع عن العمل أو الإضراب مثلاً، قد يُوجه ضربة قاضية لفشل هذا النظام". كما حثّ القوات العسكرية والأمنية على "الانفصال عن هذا النظام والتوقف عن معارضة الشعب". واختتم الأمير كلمته بدعوة "الشعوب حول العالم" إلى دعم حركة الاحتجاج الإيرانية.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تُنفّذ فيه إسرائيل عملية "صحوة الأسد" ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية، مما يخلق سياقاً من الضغط الشديد على نظام الملالي. ويبدو أن بهلوي يُريد استغلال هذا الضعف لتشجيع انتفاضة شعبية داخلية.