ابن الشاه رضا بهلوي يدعو الإيرانيين للعصيان المدني ضد النظام

نشر ولي العهد ابن الشاه الإيراني المنفي رضا بهلوي نداءً مصورًا، اليوم السبت، عبر قنواتٍ متاحة، يحثّ فيه "مواطنيه" الإيرانيين على "الانتفاضة" ضد الجمهورية الإسلامية، التي يصفها بنظام "عاجز ومجرم".

https://x.com/i/web/status/1933888133629636890