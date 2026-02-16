اتهام إسرائيلي من سكان الجليل بالتجسس لصالح إيران وجمع معلومات عن غالانت

قُدّم صباح اليوم (الإثنين) لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي من سكان الجليل، بعد أن جمع معلومات استخباراتية عن وزير الأمن السابق يوآف غالانت. وخلال التحقيق معه في الشرطة والشاباك، تبيّن أنه كان على اتصال مع طرف أجنبي، وقدر أنه جهة استخباراتية إيرانية. كما اتضح أنه تلقى أموالاً مقابل تنفيذ مهام مختلفة لصالحه، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية للإضرار بأمن الدولة.

في عملية مشتركة بين الشرطة والشاباك، تم في الأسابيع الأخيرة اعتقال فارس أبو الهيجاء، من سكان كوكب أبو الهيجاء، بعد أن تم ضبطه أثناء قيامه بمهمة جمع معلومات استخبارية عن غالانت.

في 18 يناير، وجّه المشغّل الإيراني المتهم أن يصل إلى منطقة في بلدة عميكام وطلب منه أن يرسل له صوراً وفيديوهات. كجزء من المهمة سلّمه أربعة مواقع محددة في بلدة قريبة من منزل غالانت. بعد ثلاثة أيام وصل المتهم إلى البلدة، وصوّر فيديو وصوراً وأرسلها للجهة المعنية. كل ذلك كما ذُكر وهو على علم بأن الأمر يتعلق بعميل أجنبي. وكانت هذه مهمته السادسة، ومباشرة بعدها تم اعتقاله. ومن قائمة المهام التي نفذها بطلب من مشغّله، من بينها أيضاً الوصول والتصوير في مقهى نوار في تل أبيب.

تم تحديد نفس العنصر الأجنبي بالفعل من قبل الشاباك كإيراني. في ختام تحقيقه، قدمت نيابة منطقة حيفا ضده كما ذُكر لائحة اتهام إلى المحكمة اللوائية في حيفا.

بحسب لائحة الاتهام، بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026، كان المتهم على اتصال عبر تطبيق تيليجرام بشخص يُدعى "مارتن"، وقام بتنفيذ سلسلة من المهام المختلفة لصالحه مقابل مدفوعات تُحوّل عبر تطبيق باينانس. ومن بين هذه المهام، قام المتهم بشراء هواتف محمولة وشواحن وإخفائها في عدة مواقع في حيفا وكريات حاييم، ثم قام بتفعيل الأجهزة، وتثبيت تطبيقات التواصل عليها، وتوثيق مواقع التخلص من الأجهزة، وإرسال الوثائق إلى مُشغّله. كما طُلب منه تسليم ظرف يحتوي على رمز وصول إلى حساب عملات رقمية في منطقة زخرون يعقوب.

صرحت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأنه "في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ عملية "عام كالافي"، شهدنا تزايداً في جهود العناصر الإيرانية لتجنيد المدنيين وتشغيلهم داخل أراضي دولة إسرائيل. وينظر جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية إلى أي تورط في هذا النوع من الأنشطة بمنتهى الخطورة، وسيواصلان العمل على تقديم المتورطين في الإضرار بأمن الدولة ومواطنيها إلى العدالة".

يشير تقرير حديث صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والذي نشرناه مؤخرًا، إلى ظاهرة مقلقة في إسرائيل: إذ يقوم المسؤولون الأمنيون بتحديد هوية الإسرائيليين الذين يبادرون بالتواصل مع المسؤولين الإيرانيين ويعرضون عليهم العمل لصالحهم مقابل المال. ويُفضّل الإيرانيون تجنيد الإسرائيليين اليهود كأولوية قصوى، وقد استهدفت معظم محاولات التجنيد الناجحة خلال العامين والنصف الماضيين مواطنين إسرائيليين من مختلف القطاعات.