"الاتفاق بين إسرائيل وحماس عززت مكانتها"||كيف تحولت قطر الى وسيط ناجح لحل الخلافات الدولية؟

تطرقت صحيفة "بلومبرغ" الى نجاح قطر بالتوسط بوقف إطلاق النار في غزة، وذكر التقرير أن هذه الوساطة، عززت سمعتها كوسيط دولي، حيث يدرس المسؤولون الآن الصراعات الأخرى التي يمكنهم المساعدة في حلها.

ويتطرق التقرير الى عدد من النقاط في هذا السياق التي ساهمت بنجاح وساطتها، ومن أبرزها:

* رئيس الوزراء في قلب المباحثات: قال المسؤول القطري إن قطر لم تضع قط مفاوضًا رفيع المستوى مثل آل ثاني في قلب محادثات الوساطة السابقة لغزة. حتى أن رئيس الوزراء أخبر الولايات المتحدة أنه في كل يوم لم يكن هناك اتفاق، كان يشعر أن يديه ملطختان بدماء الناس.

* بدعم من صندوق الثروة السيادية القطري الذي يبلغ حجمه 510 مليارات دولار، تشارك البلاد كوسيط في أكثر من 10 قضايا جارية أخرى ذات طبيعة مختلفة، وفقا لمسؤول قطري طلب عدم الكشف عن هويته في مناقشة القضايا الحساسة. وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات في غزة، والذي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الدولة تبحث عن أماكن أخرى يمكن أن تخدم فيها.

- قال الدبلوماسي إن قطر ترى إمكانية العمل في أفغانستان حيث تريد المساعدة في تحسين الوضع الإنساني وكذلك كبح محاولات تنظيم الدولة الإسلامية تحقيق مكاسب هناك. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قطر سهلت هذا الأسبوع صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.

وقال الدبلوماسي إن قطر لها أيضًا علاقات مع إيران، والهدف هو الاستفادة من ذلك لتخفيف التوترات بين طهران وواشنطن. ولقطر دور في سوريا، وقال الدبلوماسي إن قطر تقدم الدعم الفني لإحياء البنية التحتية في سوريا، بما في ذلك قطاع الكهرباء، ومن المرجح أن تستثمر في مشاريع إعادة الإعمار.

وتطرق التقرير الى تعاون قطر مع مبعوث ترامب، حيث واصل ويتكوف العمل مع كبير مبعوثي بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، لدفع الإسرائيليين بينما ضغط القطريون على حماس، مما مهد الطريق في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره أُعلن عنه في 15 يناير/كانون الثاني. ووفقاً للمسؤول القطري، فإن الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع المهمة كفريق واحد، قبل تولي الإدارة الجديدة لمنصبها، كانت لا تقدر بثمن في المساعدة على سد الفجوات.