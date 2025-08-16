"معطيات مقلقة عن الأوضاع الأخيرة في سوريا" و"تعزيزات عسكرية كبيرة في الساحل"

قد يعجبك أيضًا -

استعرض تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان معطيات مقلقة عن الأوضاع الأخيرة في سوريا، وقال إن "سوريا شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في موجة العنف والاغتيالات والاختطافات التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، من المدنيين إلى العسكريين السابقين، مترافقة مع تصعيد للتوترات الطائفية والأمنية في عدد من المناطق". وتحدث المرصد عن وصول تعزيزات كبيرة تابعة لوزارة الدفاع الى الساحل السوري.

ووفقا للتقرير شملت "سلسلة من الحوادث المؤلمة، التي رصدها المرصد،عمليات قتل مروعة، استهدافات بالرصاص المباشر، اختطافات انتهت بجثث مرمية في أماكن متفرقة، وعنف عائلي ومجتمعي انعكس على استقرار المناطق التي شهدت هذه الجرائم".

وبحسب التقرير فإن دوافع هذه الحوادث تتنوع "بين الانتقام السياسي، التصفية الأمنية، والصراعات الطائفية، وسط غياب واضح لحماية المدنيين، وضعف في دور الأجهزة الأمنية، مما يفاقم من حالة الفوضى الأمنية التي تهدد السلم الأهلي وتعمق الانقسامات في البلاد".

ووفقا للتقرير فإن عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع شهر آب\أغسطس بلغ 49 شخصا، بينهم :46 رجلا، 3 أطفال وتوزعوا على الشكل التالي: دمشق: 4 هم: (4 رجال)، 2 حالة بسبب الانتماء الطائفي. ريف دمشق: 6 هم: (6 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي. حمص: 19 هم: (16 رجال، و3 أطفال)، 18 حالة بسبب الانتماء الطائفي. حماة: 5 هم: (5 رجال)، 3 حالة بسبب الانتماء الطائفي.اللاذقية: 3 هم: (3 رجال)، 3 حالة بسبب الانتماء الطائفي. حلب: 10 هم: (10 رجال).درعا: 1 هم: (1 رجل). دير الزور: 1 هم: (1 رجل).

وفي سياق متصل تحدث تقرير للمرصد عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الدفاع إلى الساحل السوري، شملت آليات ثقيلة من دبابات وحاملات جند، بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي، حيث أقيم يوم أمس مَسِيْر عسكري على الكورنيش الشمالي في مدينة اللاذقية.

وفي طرطوس، شهدت المدينة تنظيم مَسِيْر عسكري مماثل مع وصول تعزيزات كبيرة عصر اليوم، بينما دخلت قوات العصائب الحمراء برفقة الشرطة العسكرية إلى مدينة جبلة لتتمركز فيها، دون معرفة السبب وراء تلك التعزيزات والتحركات حتى اللحظة.