اليونان تخطط لشراء أسلحة إسرائيلية بمبلغ 630 و735 مليون يورو

تجري اليونان مفاوضات متقدمة مع إسرائيل لشراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز PULS، في صفقة تتراوح قيمتها بين 630 و735 مليون يورو، بحسب مصادر رسمية لوكالة رويترز.

وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل واليونان بالفعل بشأن بيع نظام دفاع مضاد للطيران والصواريخ بقيمة ملياري يورو. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة اليونانية الاتفاقية للموافقة عليها من قبل لجنة برلمانية في الربع الأول من عام 2025.

تعد هذه المبادرة جزءًا من خطة شراء واسعة مدتها عشر سنوات تتضمن أيضًا شراء 40 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وأربع فرقاطات فرنسية. ويصل مدى نظام PULS، الذي تصنعه شركة Elbit الإسرائيلية، إلى 300 كيلومتر، ويخطط لتصنيع مكونات معينة في اليونان.

وفي السياق وافقت هيئة صنع القرار اليونانية الرئيسية في شؤون الدفاع والشؤون الخارجية، KYSEA، اليوم الجمعة على شراء طائرات بدون طيار أمريكية من طراز Switchblade، من إنتاج شركة AeroVironment. وسيتم نشر غالبية أنظمة المدفعية الجديدة هذه لحماية الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا وجزرها في بحر إيجه. وتحافظ الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على علاقات متوترة، لا سيما فيما يتعلق بحدودهما البحرية وموارد الطاقة والتحليق فوق بحر إيجه ومسألة قبرص.