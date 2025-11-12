"سابقة خطيرة ..قرار غبي ": ردود غاضبة على قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

قائد الإذاعة الحالي تال لِيف رام قال في بيان شديد اللهجة إنهم تلقوا القرار "بشكل مفاجئ تمامًا"، دون أن يُمنحوا فرصة للتعقيب على تقرير اللجنة التي أوصى الوزير بتشكيلها.

وأضاف:"اللجنة شابتها خروقات عديدة، منها تضارب المصالح واختيار موجّه لأعضائها، إلى جانب تلاعبات في عرض الحقائق."

وأكد لِيف رام أنه وطاقم المحطة سيكافحون من أجل استمرار عملها، محذّرًا من أن القرار "يُشكّل سابقة خطيرة تمسّ بحرية الصحافة داخل المؤسسة العسكرية".

كما أعلن اتحاد الصحفيين الإسرائيليين دعمه الكامل للإذاعة والعاملين فيها، مؤكدًا أن "إغلاق غالي تساهل سيكون ضربة قوية للإعلام الحر والمستقل في إسرائيل".

انتقاد من مسؤولين سابقين

من جانبه، هاجم القائد الأسبق للإذاعة ووزير الإعلام السابق نحمان شاي القرار بشدة، وصرّح في مقابلة إذاعية:"إنه قرار غبي وتوقيته سيئ للغاية. للمرة الأولى يبدو أن هناك نية جادة لاقتلاع أحد أهم أعمدة الإعلام الإسرائيلي من جذوره."

وأضاف شاي أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كانت دائمًا رمزًا للتعددية الإعلامية، وأن إغلاقها يمثل "تراجعًا مؤلمًا في تاريخ الصحافة الإسرائيلية".

خلفية

تُعتبر "إذاعة الجيش الإسرائيلي" إحدى أقدم المؤسسات الإعلامية في إسرائيل، تأسست في خمسينيات القرن الماضي كإذاعة عسكرية تهدف إلى التواصل مع الجنود وعائلاتهم، لكنها تحوّلت مع مرور الوقت إلى منصة قومية كبرى تجمع بين الأخبار والثقافة والسياسة.

ويرى محللون أن قرار كاتس بإغلاقها يأتي في سياق تزايد تدخل السلطة السياسية في وسائل الإعلام العامة، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير والتعددية الإعلامية في إسرائيل.