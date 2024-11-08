هولندا واشنطن وباريس ينددون بما حدث في أمستردام: "هجمات مشينة"، والأمم المتحدة"قلقة"، والمفوضية الأوروبية تعبر عن "استياءها"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن على حسابه في منصة"إكس"، اليوم الجمعة، أن "الهجمات المعادية للسامية على مشجعين إسرائيليين لكرة القدم" في امستردام "مشينة".ولفت إلى أنه حدث "يذكر بمراحل حالكة من التاريخ، حين كان اليهود مضطهدين"، وتابع "علينا أن نناضل من دون كلل ضد معاداة السامية حيث تكون"، مضيفا أنه كان على اتصال "بمسؤولين في إسرائيل وهولندا"، مشيدا برد فعل الأخيرة على ما جرى.

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من جهته، أشار رئيس الوزراء الهولندي عبر منصة "إكس" إلى أنه "تابع برعب التغطية من أمستردام"، واصفاً ما حدث بالمروع.وشدد على أن هذه "الاعتداءات المعادية للسامية غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه أكد لنتنياهو أن "الجناة سيتمّ تعقبهم وملاحقتهم".

ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها. وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة جيريمي لورانس "اطلعنا على هذه التقارير المثيرة للقلق... يجب ألا يتعرض أحد للتمييز أو العنف على أساس أصله القومي أو الديني أو العرقي أو أي أساس آخر".

كما أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "استياءها" من "الهجمات الدنيئة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين في أمستردام"، وفق وصفها.

في السياق عينه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن بلاده "ستواصل مكافحة معاداة السامية البغيضة بلا هوادة"، معتبرا أن ما جرى "يعيد التذكير بأشد المراحل قتامة في التاريخ".