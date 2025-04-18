في سابقة لافتة: الأردن يلغي مظاهرة دعم لغزة ودعوات لحصر الراية بالاعتصامات بالعلم الأردني

ألغت السلطات الأردنية الموافقة على إقامة مظاهرات واسعة النطاق، والتي كان من المفترض أن تقام في المملكة تضامنا مع قطاع غزة، يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على "خلية الفوضى".

من جانبه، أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، عن إلغاء فعالية جماهيرية كانت مقررة اليوم الجمعة، للتضامن مع غزة، وقال الملتقى إن الإلغاء جاء بسبب “الأجواء المحتقنة وحالة التعبئة والتحريض المجتمعي خلال الأيام الماضية تجاه الفعاليات الداعمة لغزة”، وذلك في إشارة إلى الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها السلطات الأردنية ضد أي نشاط مؤيد لحماس.

وعلى صعيد متصل، طالب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز "بعدم السماح بأي علم أو راية في الاعتصامات إلا في العلم الأردني" وأكد الفايز خلال تقديمه التهاني للعاهل الأردني :"أن العلم يمثل أيضا رمزا للسيادة، وعندما نرفع العلم فإنما نعبر عن الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية".

وتابع: "إن راية الوطن هي رمز للاستقلال أيضا، وعندما نطالب برفعها في المظاهرات والاعتصامات فإننا نعبر عن فخرنا بها، ولهذا يجب عدم السماح برفع أي علم أو راية في الاعتصامات إلا العلم الأردني".