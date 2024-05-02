إسرائيل: إيتامار بن غفير يحث رئيس الوزراء على إقالة وزير الأمن يوآف غالانت

قال بن غفير "كان غالانت أحد المسؤولين عن المفهوم الخاطئ للحكومة للأمن قبل 7 أكتوبر"،وتابع "ليس لديه تفويض للموافقة على تعيينات الجنرالات وتصميم هيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي

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وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في الكنيست
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في الكنيستYonatan Sindel/Flash90

دعا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن يوآف غالانت بعد أن أعلن الجيش عن سلسلة من التعيينات رفيعة المستوى - بما في ذلك استبدال رئيس المخابرات العسكرية المنتهية ولايته، اللواء أهارون حاليفا، الذي استقال بسبب دوره في عملية التهريب. الفشل الذي أدى إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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وقال بن غفير "كان غالانت أحد المسؤولين عن المفهوم الخاطئ للحكومة للأمن قبل 7 أكتوبر"،وتابع "ليس لديه تفويض للموافقة على تعيينات الجنرالات وتصميم هيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي"واضاف "هذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، والذين قد يكون بعضهم مستحقين للغاية، ولكن بقرار غالانت الاستمرار كما لو أن الفشل الأكبر في تاريخ الأمة لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع". وجادل السيد بن جفير مؤكدا أن السيد غالانت "غير مؤهل لمواصلة العمل كوزيرللأمن".

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وكان نتنياهو قد أعلن في مارس/آذار المنصرم اقالة جالانت بسبب انتقاده للإصلاح القضائي للحكومة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أسبوعين. كما انتقد وزير المالية بيتساليل سموتريش التعيينات، قائلا في بيان بالفيديو إنه "بغض النظر عن هوية الضباط، فإن تعيينات لواءات الجيش الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد الإخفاقات، لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان الذي تم توقيع الاسم على الإخفاقات العسكرية.

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