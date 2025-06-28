وزير الخارجية الأمريكية لعائلات الرهائن: "لن يتحقق النصر إلا بعودة الجميع"

قد يعجبك أيضًا -

التقى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بممثلي عائلات الرهائن، ليلة أمس الجمعة، لأول مرة منذ توليه منصبه. وخلال الاجتماع، أكد لهم أن "النصر الحقيقي في غزة لن يتحقق إلا بعودة جميع الرهائن إلى ديارهم". وأعرب روبيو خلال الاجتماع عن "التزام إدارة ترامب الراسخ بالإفراج عن جميع الرهائن الخمسين المتبقين".

وأكد ماركو روبيو على أن "الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على قيادة تحركات مهمة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل حققت بالفعل انتصارات في إيران ولبنان، ولن تتمكن من تحقيق نصر حقيقي في غزة إلا بعودة جميع الرهائن إلى ديارهم".

ومن جهة أخر أكد ممثلو عائلات الرهائن على أن "هناك فرصة سانحة لإطلاق سراح جميع الرهائن، كجزء من صفقة شاملة واحدة - دون خطوات". وأعرب أفراد العائلات عن ثقتهم في أن إدارة ترامب ستتحرك بعزم وسرعة، قائلين: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وإعادة الجميع دفعة واحدة".

حضر الاجتماع موشيه لافي، صهر عمري ميران؛ وإيلي دافيد، شقيق إيفيتار دافيد؛ وتسور غولدين، شقيق هدار غولدين؛ ويائير هورن، الناجي من الأسر، والذي لا يزال شقيقه إيتان هورن أسيرًا.

هذا الأسبوع، أوردنا على قناة i24NEWS أن "الرئيس دونالد ترامب مهتم بالترويج لصفقة شاملة تتضمن إنهاء الحرب مع حماس. ومع ذلك، يُقال إن المناقشات في إسرائيل تتركز حاليًا على خطة ويتكوف، التي تنص على إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها مناقشة إنهاء الحرب، ويعرض كل طرف شروطه. وقال مصدر إسرائيلي: "حتى الآن، تعارض حماس خطة ويتكوف، لذا يبدو التوصل إلى اتفاقات لإنهاء الحرب أكثر صعوبة".