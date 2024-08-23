كردستان العراق: مقتل ثلاثة اشخاص في هجوم تركي بطائرات مسيرة

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن "ضربة بطائرات مسيّرة شنتها تركيا، اليوم الجمعة، أودت بحياة 3 في شمال العراق"وتابع "سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة قرب مدينة السليمانية في الشمال"، وأضاف أن "عضواً بارزاً في الجماعة وسائقه وحارساً لقوا حتفهم جرّاء الهجوم".ولم تصدر أنقرة تعليقاً حتى الآن على الأمر.

فيما قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني قال في بيان إن "اثنين ممن سقطوا صحفيان وليسا عضوين في أي جماعة مسلحة". وأضاف أن "القتل غير مبرر ويخالف جميع القوانين والأعراف الدولية ويعد خرقاً واضحاً لسيادة البلاد".

وتشن تركيا ضربات جوية من حين لآخر على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.