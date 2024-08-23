كردستان العراق: مقتل ثلاثة اشخاص في هجوم تركي بطائرات مسيرة

قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني قال في بيان إن "اثنين ممن سقطوا صحفيان وليسا عضوين في أي جماعة مسلحة"

i24NEWS
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عناصر من القوات المسلحة الألمانية ينتظرون وصول وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إلى أربيل ، عاصمة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق ، في 9 يناير 2022.
عناصر من القوات المسلحة الألمانية ينتظرون وصول وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إلى أربيل ، عاصمة الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق ، في 9 يناير 2022.SAFIN HAMED / AFP

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن "ضربة بطائرات مسيّرة شنتها تركيا، اليوم الجمعة، أودت بحياة 3 في شمال العراق"وتابع "سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة قرب مدينة السليمانية في الشمال"، وأضاف أن "عضواً بارزاً في الجماعة وسائقه وحارساً لقوا حتفهم جرّاء الهجوم".ولم تصدر أنقرة تعليقاً حتى الآن على الأمر.

فيما قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني قال في بيان إن "اثنين ممن سقطوا صحفيان وليسا عضوين في أي جماعة مسلحة". وأضاف أن "القتل غير مبرر ويخالف جميع القوانين والأعراف الدولية ويعد خرقاً واضحاً لسيادة البلاد".

وتشن تركيا ضربات جوية من حين لآخر على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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