قائد الحرس الثوري وقائد هيئة الأركان وعلماء نوويين ||أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل

أعلنت ايران رسميا اليوم مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني، وأعلن ايضا عن مقتل قائد القوات المسلحة الايرانية محمد باقري، هذا ويُعتبر سلامي، إلى جانب باقري، أهم شخصيتين أمنيتين في إيران.

انضم سلامي، البالغ من العمر 65 عامًا وقت وفاته، إلى الحرس الثوري مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في أوائل الثمانينيات. وكان قد قاد سابقًا القوات الجوية والبحرية للحرس الثوري. في عام 2009، عُيّن نائبًا لقائد الحرس الثوري، وفي أبريل 2019، عُيّن قائدًا للحرس الثوري.

يُعرف سلامي بخطاباته شديدة اللهجة والمتحدية للولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية. قاد خطًا أيديولوجيًا متشددًا، مروجًا لرؤية "تصدير الثورة الإسلامية" وتوسيع نفوذ إيران على الساحتين الإقليمية والدولية. وتحت قيادته، عزز الحرس الثوري انخراطه بشكل كبير في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وشدد على أهمية "الجهاد" ضد أعداء إيران.

سلامي مُقرّبٌ جدًا من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقد ظهر إلى جانبه في العديد من الفعاليات. إلى جانب خامنئي، ترأس سلامي أيضًا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

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كما أعلن عن مقتل ثلاثة علماء نووييين إيرانيين، حيث أكدت السلطات الإيرانية مقتل فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في الهجوم الإسرائيلي. كما أعلنت عن مقتل العالمين النوويين محمد مهدي طهراني وفريدون عباسي. كما أفادت طهران بمقتل نائب رئيس الأركان الإيراني غلام علي رشيد.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن العالمين النوويين اللذين قُتلا في الهجوم الإسرائيلي على إيران - فريدون عباسي ومحمد طهراني - شخصيتان رئيسيتان فيما يُسمى "مجموعة الأسلحة" الإيرانية. ومن ثم فإن اغتيالهما يشكل بالنسبة لإسرائيل أهمية كبيرة من حيث الإضرار بالقدرات الإيرانية.

العالم النووي البروفيسور فريدون عباسي دواني، شخصية بارزة في تاريخ المشروع النووي الإيراني، يرتبط أيضًا بمجموعة "عماد" للأسلحة التي عملت في إيران حتى عام 2003 ، ويُعتبر مصدرًا معرفيًا بارزًا. نجا من محاولة اغتيال عام 2010. وشغل العالم النووي محمد مهدي طهراني منصب رئيس جامعة آزاد في طهران.

وغلام علي رشيد، قائد منظمة خاتم الأنبياء، الجناح الأكبر والأكثر مركزية في الحرس الثوري.مسؤول عن استعداد إيران للحرب. غلام علي رشيد، قائد منظمة خاتم الأنبياء، الجناح الأكبر والأكثر مركزية في الحرس الثوري. مسؤول عن استعداد إيران للحرب

ووفقًا لقناة "إيران إنترناشونال"، أصيب علي شمخاني، مستشار علي خامنئي، بجروح بالغة خلال الهجوم الإسرائيلي على منزله. ونُقل شمخاني إلى مستشفى في طهران في حالة حرجة، جاء هذا وفقًا لما ذكرته وكالة "نور نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي.

هذا وشنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران الليلة الماضية. وأفادت التقارير بسماع دوي انفجارات في طهران ونطنز. وصرح مصدر أمني بأنه بالإضافة إلى غارات سلاح الجو الإسرائيلي، نفذ الموساد سلسلة اغتيالات مستهدفة في طهران. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الفور حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء دولة إسرائيل. وأُغلق المجال الجوي. ووفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يجب البقاء بالقرب من المناطق المحمية.