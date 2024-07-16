الجيش الإسرائيلي يؤكد النشر في i24NEWS:أوامر التجنيد الأولى للحريديم ستصدر يوم الأحد

سيتم إرسال استدعاءات أوامر التجنيد الأولى للحريديم ، في وقت مبكر من يوم الأحد، وذلك كما نشر نداف إليملخ، المراسل السياسي في i24NEWS باللغة العبرية، قبل حوالي أسبوعين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه: "في يوم الأحد القادم، ستبدأ إجراءات إصدار أوامر الاستدعاء لتنفيذ الأمر الأول وعمليات الاختيار والتقييم استعدادًا للتجنيد السنوي القادم والذي بدأ في شهر تموز/يوليو. وصدرت الأوامر كجزء من خطة الجيش الإسرائيلي لتعزيز دمج مؤدي الخدمة العسكرية من مجتمع الحريديم في صفوفه".

وتابع:"يعمل الجيش الإسرائيلي على تجنيد أفراد من جميع شرائح المجتمع في صفوفه ، بحكم كونه جيش الشعب، وفي ضوء الاحتياجات العملياتية المتزايدة هذا الوقت، وعلى ضوء التحديات الأمنية سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفقا لقرار المستوى السياسي ووفقا للقانون".

وذكر يوسي يهوشوع، المعلق العسكري في i24NEWS و"يديعوت أحرونوت" وYNET، في غرفة الأخبار أنه "في المستقبل القريب سنشهد مظاهرات. سيتفاجئون عندما يسمعون أن الأوامر قد صدرت بالفعل يوم الأحد. أيضا في الجهاز السياسي وفي شارع الحريديم- ستكون لذلك عواقب خلال الساعات القادمة".