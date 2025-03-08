إسرائيل: الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي تستأنف مساء اليوم السبت في تل أبيب

من المنتظر أن ينظم المحتجون ضد الإصلاح القضائي الحكومي في إسرائيل مسيرة في تل أبيب، مساء اليوم السبت للمرة الأولى منذ 17 شهرا.

وتأتي الاحتجاج بعد أن بدأ وزير العدل ياريف ليفين إجراءات عزل المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، متهماً إياها بتسييس منصبها وإحباط إرادة الحكومة بانتظام. ويتزامن ذلك أيضًا مع ضغوط الائتلاف لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وقال زعماء الاحتجاج في بيان "كما أوقفنا الانقلاب في عام 2023 وكما التزمنا بالجيش والاحتياطيات ومنعنا انهيار الدولة في عام 2024، فإننا في عام 2025 سنمنع مرة أخرى الدمار وننهي الانقلاب والتخلي عن الرهائن".

سيتجمع المتظاهرون هذا السبت الساعة 6:45 مساءً في ساحة هابيما في تل أبيب قبل الانضمام إلى مظاهرة عائلات الرهائن عند بوابة بيجين بمقر جيش الدفاع الإسرائيلي. وسيقود المسيرة شخصيات بارزة في الاحتجاجات المناهضة للإصلاح، بما في ذلك شيكما بريسلي، وعضوة الكنيست إفرات رايتن، وموشيه رادمان أبوتبول، ويايا فينك. تم تعليق الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، حيث لعبت العديد من المنظمات الناشطة دورًا رائدًا في مبادرات المجتمع المدني المختلفة.