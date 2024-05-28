العاهل السعودي يعود لترأس اجتماعات مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي

عبر الاتصال المرئي، ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي، وذلك بعدما تلقى علاجا طبيا من اتهاب في الرئة الأسبوع الماضي.

وخضع الملك سلمان لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد إجرائه فحوصات طبية، وقالت الوكالة السعودية في وقت متأخر، قبل أيام، نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترأس الأسبوع الماضي، جلسة مجلس الوزراء ، نيابة عن والده، وطمأن وقتها "الجميع بشأن صحة الملك سلمان".

ويتولى الملك سلمان عادة رئاسة جلسات الحكومة حتى بعد تعيين الأمير محمد رئيسا لمجلس الوزراء عام 2022 بجانب منصبه كولي للعهد.

وسلمان، سابع ملوك المملكة الخليجية الثرية بالنفط، تولى العرش منذ يناير عام 2015 خلفا للراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أخاه غير الشقيق.