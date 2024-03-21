تقرير: منظمات الجريمة في المجتمع العربي تستحوذ على أسلحة رشاشة وصواريخ لاو في خضم الحرب

أشارت تقارير حديثه قدمتها اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلى تطور ظاهرة سرقة الذخائر بالجملة من القواعد العسكرية في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة وشمال إسرائيل ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعزيز إجراءات مكافحة تهريب الأسلحة، وفق تقرير الخميس في واينت.

ووفقا اللجنة فإن منظمات الجريمة الفاعلة في المجتمع العربي تستحوذ على العديد من الأسلحة، بما في ذلك البنادق الرشاشة وصواريخ لاو والعبوات الناسفة من نوع كاليماجور. وحصدت الجريمة منذ بداية العام، 41 ضحية في المجتمع العربي، مقارنة بـ 35 شخصًا في الفترة نفسها من العام الماضي الذي اعتبر العام الأكثر دموية على الإطلاق. ولم تتوصل الشرطة إلا إلى حل ثلاث جرائم قتل فقط من أصل 41 جريمة قتل حتى الآن.

وأوصى نتنياهو بانعقاد الطاقم المكلف بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي مرة في الأسبوع في حين اجتمع حتى الآن مرة كل عدة أشهر مستشهدا بالاجتماعات الأسبوعية لكابينيت الحرب.

كما أمر رئيس الوزراء بضم روي كحلون رئيس هيئة الأركان لمكافحة الجريمة، إلى فريق مكافحة الجريمة من أجل تنجيع النتائج. ويعمل كحلون على إنشاء آليات مراقبة للسلطات المحلية المشتبه في اختراقها من قبل عناصر إجرامية.

تضمن النقاش كذلك على ضرورة سن قوانين تهدف إلى خلق أدوات فعالة لمكافحة الجرائم الخطيرة، مثل الأسلحة الفتاكة غير المشروعة. ووفقاً للقانون اليوم، لا يوجد فرق بين الحيازة غير المشروعة للسلاح والحيازة غير المشروعة لغرض متفجر مثل صاروخ لاو. كما لا توجد في إسرائيل عقوبة خاصة على الأسلحة الثقيلة والفتاكة - والفكرة هي فرض عقوبة أشد على من يملكون أسلحة أكثر فتكًا.

وقدمت الشرطة بيانات عن تهريب الأسلحة غير المشروعة والمخدرات من الحدود الأردنية أيضًا، وأصدر نتنياهو تعليماته بالعمل على المضي قدمًا في بناء الجدار الشرقي على الحدود، كما وجه نتنياهو مقر الأمن القومي بإجراء سريع للتحقيق في سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، وسيتم عرض النتائج في الجلسة القادمة للجنة الفرعية.