محلل كردي : " قسد القوة الأكثر تنظيما وهي جيش سوريا المستقبل"

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بعد تعثر المحادثات بين الحكومة السورية وقسد، أكد كادار بيري-مدير مؤسسة "كرد بلا حدود" أن "قوات سوريا الديموقراطية هي القوة الاكثر تنظيما في سوريا، والاكثر تسليحا وعددا وانضباطا، يمكن تسميتها جيش سوريا المستقبلي" لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات بيري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال:" الحديث لا يدور عن تحديد مدة زمنية ما، قوات سوريا الديموقراطية هي القوة الاكثر تنظيما وتسليحا وانضباطا، يمكن تسميتها جيش سوريا المستقبلي" مشيرا الى صعوبة اندماج قسد بجيش فيه ضباط ذوي خلفية جهادية.." مؤكدا ايضا "نريد سوريا لكل السوريين"

رابط الحلقة كاملة: