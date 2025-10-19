رئيس الشاباك يوبّخ منسقًا في المنظمة: "لم يعد هناك ضفة غربية"

نشر أول: رئيس الشاباك الجديد، دافيد زيني، عقد جلسة تعارف مع منسقي المنظمة، وخلالها وبّخ أحدهم بسبب تعبير استخدمه، وذلك حسب ما نشره المحلل القانوني في القناة العبرية أفيشاي غرينتساغ.

كما ذُكر، خلال الاجتماع، شرح أحد المنسقين إحدى الوسائل التي يستخدمها الشاباك، في "الضفة الغربية" كما أطلق عليها. ردّ زيني موضحًا أنه من اليوم فصاعدًا، تتغير المصطلحات في الشاباك. ما هي "الضفة الغربية"؟ من الآن فصاعدًا، أنتم تمحون هذا التعبير من قاموسكم - لم يتبقَّ سوى يهودا والسامرة.

بحسب ما قاله المنسقون الذين حضروا الاجتماع، يبدو أن الرسالة الرمزية كانت: "لا تتوقعوا أن أواصل نهج أسلافي".

جاء من الشاباك: "لن نعلق".